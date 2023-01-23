Эстония решила закрыть для России Балтийское море

Опубликовано: 23.01.2023 15:39 , Обновлено: 23.01.2023

Эстония запланировала ввести режим прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе, что фактически закроет Балтийское море для российского флота. О решении сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсал.

По его словам, «прилежащая зона» будет распространяться в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии — то есть покрывать весь Финский залив.

Что это даст? В этих границах страна сможет контролировать исполнение внутригосударственного права и наказывать за нарушения своих правовых актов.

Кроме того, эстонские спецслужбы смогут досматривать российские военные корабли и гражданские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и из Кронштадта. В случае отказа от досмотра им будет запрещен проход через Финский залив, пишет Медуза.