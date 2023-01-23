Эстония решила закрыть для России Балтийское море
Эстония запланировала ввести режим прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе, что фактически закроет Балтийское море для российского флота. О решении сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсал.
По его словам, «прилежащая зона» будет распространяться в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии — то есть покрывать весь Финский залив.
Что это даст? В этих границах страна сможет контролировать исполнение внутригосударственного права и наказывать за нарушения своих правовых актов.
Кроме того, эстонские спецслужбы смогут досматривать российские военные корабли и гражданские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и из Кронштадта. В случае отказа от досмотра им будет запрещен проход через Финский залив, пишет Медуза.