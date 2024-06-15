"Посмотрел на своего кота и вздохнул" — В Китае кошка-скейтбордист вошла в Книгу рекордов Гиннеса

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Опубликовано: 15.06.2024 13:26 , Обновлено: 15.06.2024

Китайская кошка-скейтбордист продемонстрировала свой талант и заработала мировой рекорд Гиннесса, проехав на скейте 10 метров всего за 12,85 секунды. Столь необычному трюку её научил хозяин, профессиональный дрессировщик собак Ли Цзянтао.

Мужчина рассказал, что его первоначальным намерением, когда он завёл кошку, было желание избавиться от грызунов. По его словам, ночью по потолкам в доме бегали мыши, поэтому он и “попросил” питомца отпугнуть их. Однако вскоре понял, что кошка обладает куда большими талантами, нежели банальная ловля мышей.

“Я тренирую собак более десяти лет, а со своей собственной собакой начал кататься ради развлечения. Но кошка проявила больший интерес к скейтбордам, поэтому я решил научить и её”, — отметил Ли Цзянтао.

Также он подчеркнул, что его любимице по кличке Бао Цзы потребовалось около года, чтобы овладеть искусством катания на скейтборде. По его словам, дрессировать кошку довольно сложно, потому что они “не усваивают всё так быстро, как собаки”.

“Собаки совершенствуются день ото дня и помнят это. Что касается кошек, они могут выучить трюк, а в следующую секунду забыть его”, — добавил хозяин талантливой Бао Цзы.

Помимо катания на скейтборде, Бао Цзы может выполнять команды «сидеть», «притворись мёртвым», «прыгать», а также умеет проходить через обручи, нажимать на дверные звонки, толкать катящиеся бочки, вести баскетбольный мяч и ловить мышей.

“Я посмотрел на своего кота и вздохнул”, — написал в комментариях под видео один из пользователей соцсетей. Другой добавил:

“Дело не в том, что кошки забывчивы или не так умны, как собаки. У собак есть хозяева, у кошек — персонал”.

Интересно, что в будущем Цзянтао планирует расширять свой бизнес и заняться дрессировкой кошек. Мужчина признался, что собирается научить кошачьих пользоваться туалетами и спускать воду, передало издание South China Morning Post.

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