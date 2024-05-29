"Не просто кошка" - Гродненский зоопарк поделился трогательной историей о "помощнице управляющего"

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Опубликовано: 29.05.2024 16:13 , Обновлено: 29.05.2024

В Гродненском зоопарке рассказали трогательную историю о "сотруднице-мышеловке", которая несколько лет работает в учреждении. Кошка по имени Бася дружелюбно настроена к животным из зоопарка и, судя по всему, рискует стать настоящей звездой заведения.

“Бася - не просто кошка. Бася - сотрудник отделения “Птицы”. Вот уже несколько лет она работает там “мышеловкой” и по совместительству занимает должность помощника управляющего отделением. Каждое утро вместе с начальством Бася совершает обход вверенного ей подразделения”, - рассказали подробности в телеграм-канале Гродненского зоопарка.

Там подчеркнули, что кошка точно знает время начала обхода и “никогда не опаздывает”.

Ране зоопарк делился милым видео с выгулом приматов, в котором показалась и Бася. Судя по видео, кошка дружелюбно настроена даже к обезьянам, которые могут её подонимать. Она охотно включилась в игру с одной из них и живо наблюдала за её перемещениями по вольеру.