Послы ЕС отказались встречаться с Лавровым

Опубликовано: 04.03.2024 23:48 , Обновлено: 04.03.2024

Послы ЕС в России отказались встречаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 4 марта. Конкретные причины отказа публично не разглашались.

Однако в российской прессе распространили информацию, что он был сделан в соответствии с приказом Брюсселя.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что за отказ послов стран Евросоюза в России от встречи с Сергеем Лавровым их следует выдворить из страны.

“Это совершенно противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов.Реально всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить. Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач”, - заявил Дмитрий Медведев.

В ЕС не комментировали данные заявление, однако ранее пресс-секретарь комиссии ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на недавнее заявление Дмитрия Медведева о желании захватить Киев и Одессу, которые он назвал “русскими городами”.

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