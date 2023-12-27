После уничтожения российского БДК "Новочеркасск" 33 моряка пропали без вести - ASTRA

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.12.2023 09:17 , Обновлено: 27.12.2023

Российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на свои источники, что в результате ракетного удара по российскому кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии было ранено 23 человека, а ещё 33 числятся пропавшими без вести.

Также издание сообщило об одной погибшей женщине и что на месте ликвидации корабля были найдены обломки ракеты Storm Shadow. Сам же корабль полностью выгорел и затонул.

По данным издания, в момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» всего находились 77 моряков.

Однако официально в министерстве обороны РФ сообщали только о “повреждениях” корабля. О погибших, раненых и пропавших без вести российское военное ведомство информацию не опубликовало.

Ранее Телеграф сообщил, что в сети появилось видео, которое сняли очевидцы 26 декабря прямо в момент попадания по российскому военному транспортному кораблю “Новочеркасск” украинских ракет Storm Shadow.

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