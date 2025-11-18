После атаки российских беспилотников в черноморском порту загорелся турецкий танкер с газом

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Опубликовано: 18.11.2025 08:44 , Обновлено: 18.11.2025

Турецкий танкер ORINDA, который перевозил порядка 4 тыс. тонн сжиженного газа и был пришвартован в Измаильском порту Одесской области Украины, 17 ноября попал под удар российских беспилотников. Грузовое судно получило серьёзное повреждение - 16 членов экипажа экстеренно эвакуировали из-за риска взрыва.

Генеральный директорат по морским делам Турции подтвердил, что все 16 членов экипажа, граждане Турции, были эвакуированы и доставлены в безопасное место. О пострадавших не сообщается.

Кадрами повреждённого танкера, из которого вырывается факел огня, очевидно, от сгорающего газа, поделился, в частности, заместитель председателя турецкого парламента Улаш Карасу.

“Атака беспилотников на судно MT Orinda под турецким флагом, перевозившее сжиженный газ в Чёрном море, показывает, что теперь объектом войны стали и турецкие моряки. Турецких моряков нельзя оставлять одних посреди войны! Отсутствие жертв, безусловно, утешает, но правительство не может считать это нападение «единичным инцидентом». Безопасность наших кораблей и их экипажей должна быть обеспечена!” - написал турецкий парламентарий на своей страничке в соцсети Х.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, пожар на турецком танкере вспыхнул после очередной атаки российских беспилотников. По их информации, на судне загорелось оборудование для перекачки газа.

Россия свою причастность к инциденту с турецким танкером не комментировала. В ежедневной сводке Минобороны за 17 ноября удары по Черноморскому побережью не фигурируют - ведомство ограничилось общими фразами о поражении бъектов топливно-энергетического комплекса, железнодорожной инфраструктуры, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, без уточнения локаций.

По данным украинских властей, в результате этой атаки в Одесской области также пострадали некоторые объекты энергетической и портовой инфраструктуры и гражданские суда. В частности, под удар попали три пустые баржи Измаильского порта и два понтона, а также ещё одно судно под украинским флагом, где в результате вспыхнувшего пожара пострадал один человек.

Между тем, из-за опасности взрыва турецкого танкера с газом власти Румынии приняли решение экстренно эвакуировать жителей двух приграничных сёл, расположенных в непосредственной близости от места ЧП. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, из села Плауру, расположенного аккурат напротив украинского Измаила, эвакуировали 15 человек, из села Сеаталкьоя - ещё 51 человека. Их вместе с животными решили временно отселить - “до устранения любого риска населению”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что жители другой румынской деревни Гринду, которая находится прямо на границе с Украиной, уже жаловались, что каждую ночь боятся новых ударов. Взрывы, которые доносятся из-за Дуная, иногда происходят и на румынской территории.

Жители европейской деревни пожаловались на постоянные атаки России -«Каждую ночь мы в напряжении»