Жители европейской деревни пожаловались на постоянные атаки России -"Каждую ночь мы в напряжении"

Опубликовано: 13.11.2025 09:20 , Обновлено: 13.11.2025

Жители деревни Гринду, которая находится в Румынии прямо на границе с Украиной, пожаловались, что каждую ночь боятся новых ударов. А взрывы, которые доносятся из-за Дуная, иногда происходят и на румынской территории.

Так, во вторник, 11 ноября, российский беспилотник взорвался прямо у домов местных жителей.

«Каждую ночь мы в напряжении, чтобы в деревне ничего не случилось. Сегодня ночью ( с понедельника на вторник - ред.) это было слышно совсем рядом. Дома тряслись, всё. Я думаю, что для Украины это была катастрофа, — рассказал Раду Ион, житель деревни Гринду. - За три года, что я здесь, было около семи или восьми взрывов такой силы».

Людям приходится спасаться в соседнем деревнях, что расположены дальше от границы с Украиной. Некоторые же за 3 года привыкли к постоянным взрывам и атакам.

«Мы ничего не можем сделать. Здесь нельзя строить подвалы, потому что вода на поверхности. Если захочешь построить подвал, упрёшься в воду. Во время первых атак было больше тревоги и страха. Но потом начинаешь привыкать, что мы ничего не можем сделать, когда русские хотят Украину», — признался другой местный житель Василе Георге.

Во вторник вечером российская армия нанеслп очередной удар по украинской портовой инфраструктуре в городах Измаил и Рени, расположенных всего в нескольких сотнях метров от границы с Румынией на другом берегу Дуная. Местные власти подняли тревогу, а позже полиция и пожарные обнаружили российский беспилотник, упавший в селе Гринду.

По данным румынских властей, российские беспилотники постоянно падают в Румынии. Больше всего от таких ударов пострадало село Плауру, расположенное недалеко от Гринда и города Тулча. Румынская армия даже построила в этом селе два бомбоубежища.