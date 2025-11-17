Пошлины до 500%? Трамп пригрозил новыми «жёсткими санкциями» торговым партнёрам России

Опубликовано: 17.11.2025 08:06 , Обновлено: 17.11.2025

Президент США Дональд Трамп пригрозил «жёсткими санкциями» абсолютно всем странам, которые торгуют с Россией. В числе возможных мер, рассматриваемых сейчас в Сенате США - возможность введения пошлин на импорт до 500%.

“Республиканцы разрабатывают законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции и тому подобное в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией”, — заявил вечером 16 ноября Трамп журналистам.

По его словам, предложенный сенаторами пакет санкций его “устраивает” и он пообещал поддержать данный законопроект в Сенате.

Как пояснило агентство Bloomberg, ещё в октябре лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что готов вынести на голосование законопроект, давно продвигаемый сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины, который вводит санкции против России. Данный законопроект позволит Трампу вводить пошлины в размере до 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоносители (в их числе есть и Беларусь) и не оказывающих активной поддержки Украине. Это, в частности, касается таких крупных потребителей российской энергии, как Китай и Индия.

“Мы можем добавить к этому Иран”, — заявил Трамп в воскресенье, не вдаваясь в подробности.

До сих пор Трамп весьма неохотно поддерживал этот законопроект, настаивая на прямых переговорах президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако после того, как даже сами разговоры о возможности проведения таких переговоров фактически заглохли, а боевые действия в Украине, в том числе обмен авиаударами по энергетической инфраструктуре только усилились, Трамп занял более жёсткую позицию.

Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, Трамп пообещал Венгрии временное послабление санкций, запрещающих покупку российской нефти и газа. Оно будет действовать один год — как раз в период предвыборной кампании в Венгрии, в которой правящая партия Орбана «Фидес» уже уступает оппозиции.

Трамп разрешил Орбану покупать российские нефть и газ на время выборов в Венгрии