Трамп разрешил Орбану покупать российские нефть и газ на время выборов в Венгрии

Опубликовано: 09.11.2025 08:51 , Обновлено: 09.11.2025

Президент США Дональд Трамп пообещал Венгрии временное послабление санкций, запрещающих покупку российской нефти и газа. Оно будет действовать один год — как раз в период предвыборной кампании в Венгрии, в которой правящая партия Орбана «Фидес» уже уступает оппозиции.

В сообщении в социальных сетях Орбан написал, что Трамп «гарантировал полное освобождение от санкций» для двух крупнейших газопроводов страны — «Турецкий поток» и «Дружба». По его словам, это «позволит Венгрии продолжать предлагать семьям самые низкие цены на энергоносители в Европе».

По информации представителя Белого дома, пожелавшего остаться анонимным, эта договоренность стала частью серии соглашений, достигнутых на встрече Трампа и премьер-министра Виктора Орбана.

В обмен на послабление санкций Венгрия согласилась закупать сжиженный природный газ у Соединенных Штатов. Согласно данным Госдепартамента, общая сумма контракта составит около 600 миллионов долларов.

Кроме того, Орбан обязался закупить у США ядерные топливные стержни для своей атомной электростанции «Пакш-1» на 114 миллионов долларов. Они будут использоваться параллельно с топливом, приобретаемым у российской госкорпорации «Росатом» и французской компании Framatome.

Будапешт также пообещал купить у США до 10 малых модульных ядерных реакторов общей стоимостью от 10 до 20 миллиардов долларов.

Таким образом, Венгрия договорилась о покупке американского газа, ядерных технологий и некоторых систем вооружений на десятки миллиардов долларов в обмен на временное снятие санкций США в отношении российской нефти и газа.