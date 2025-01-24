Порывы до 183 км/ч. В Ирландии шторм "Эвион" оставил без света более 700 тысяч людей

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Опубликовано: 24.01.2025 17:24 , Обновлено: 24.01.2025

На Ирландию обрушился сильнейший шторм "Эовин", оставив без света более 700 тысяч местных жителей. В регионе объявили самый высокий, красный, уровень опасности, отменив более 1000 рейсов и закрыв школы. По данным Метеорологической службы Великобритании, в стране зафиксировали рекордную скорость ветра с порывами до 183 км/ч.

Из-за разбушевавшейся стихии власти перекрыли дороги, отменили занятия в школах и приостановили более 1000 рейсов. Из-за редкой “погодной бомбы” Метеорологическая служба Великобритании предупредила людей “об очень опасных явлениях”: летящих обломках, поваленных деревьях, больших волнах и перебоях с электричеством.

Более того, метеорологи зафиксировали рекордную за всю историю наблюдений скорость ветра, которая, согласно шкале Бофорта, расценивается как “ураган” — 183 км/ч. Такие порывы оказались сильнее, чем те, которые наблюдали в 1945 году: тогда стихия разгулялась до максимальных 182 км/ч, передала британская газета The Guardian.

[info_b]«Эовин» — четвёртый шторм за последние четыре месяца, из-за которого в некоторых районах Ирландии отключалось электричество. По словам учёных-климатологов, связь между изменением климата и частотой и интенсивностью сильных штормов, таких как «Эовин», до сих пор неясна.[/info_b]





































Ранее Telegraf.news писал, что в ночь на вторник, 21 января, в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, вспыхнул пожар. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате ЧП погибло по меньшей мере 66 человек. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил 22 января в стране днём траура.

В деревянном отеле на курорте в Турции вспыхнул пожар — погибло 66 человек