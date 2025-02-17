Порошенко назвал дату следующих президентских выборов в Украине. В Раде озвучили другие сроки

Опубликовано: 17.02.2025 08:28 , Обновлено: 17.02.2025

Бывший президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий парламентскую партию "Европейская Солидарность", назвал дату следующих выборов главы государства. В свою очередь глава фракции действующего президента "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил несколько иные сроки и условия, при которых в стране готовы будут к новой избирательной кампании.

По словам Порошенко, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года. Политик сослался на собственные источники в Офисе президента Украины, а также в правоохранительных органах и в полиграфкомбинате “Украина”, который будет заниматься печатью избирательных бюллетеней.

В интервью изданию “Цензор” Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия Укарины уже начала вносить изменения в реестр избирателей.

По словам Порошенко, украинские власти хотят привязать выборы главы государства к выборам в парламент, намеченным на конец года, и в местные советы, которые должны состояться в конце октября.

“Мечта властей провести все выборы одновременно”, - заявил экс-президент Украины, упрекнув своих оппонентов во власти в “разрушении демократии, свободы и прозрачности выборов” и нежелании оставлять свои посты.

Издание “Страна” отметило, что такая же дата - последнее воскресенье октября 2025 года - была указана в качестве даты выборов в проекте так называемого “мирного плана Трампа”, который распространялся в украинских политических кругах. Впрочем, там 26 октября значилось как дата парламентских выборов и выборов в местные советы, а выборы президента, по этому документу, должны были пройти чуть раньше - в конце августа.

В свою очередь глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 16 февраля прокомментировал слова Порошенко и категорично заявил, что следующие выборы в Украине могут пройти не раньше, чем через полгода после официального окончания военного положения.

“В очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения”, - напомнил политик в своём Telegram-канале.

[info_b]Диалог Жана Моне - инструмент Европарламента, который предусматривает выстраивание диалога между различными политическими силами для поиска консенсуса. По итогам встречи Диалога Жана Моне, которая состоялась 10-12 ноября 2023 года в поселке Турья Пасека Закарпатской области Украины представители всех фракций Верховной рады, включая фракцию Зеленского “Слуга народа”, подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий. Согласно этому документу, выборы могут быть проведены лишь спустя полгода после отмены военного положения.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 12 февраля ввел санкции против экс-президента страны, лидера партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко.

В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко