Попала Гагарина? ЕС анонсировал "мощный" 14-й пакет санкций против России

Опубликовано: 20.06.2024 13:21 , Обновлено: 20.06.2024

Страны Европейского союза (ЕС) согласовали 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в аккаунте Х бельгийского председательства в объединении. По неофициальной информации интернет-издания EUobserver, в "черный список" попала среди прочих российская певица Полина Гагарина.

“Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций”, - написали в источнике. Там дополнили, что пакет предусматривает “новые целевые меры и максимизирует воздействие существующих санкций”, а также закрывает “лазейки”.

Других подробностей не сообщили.

Издание EUobserver со ссылкой на проект документа написало, что санкции ограничивают поставки российского сжиженного природного газа, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения, а также торговлю произведениями искусства, вывезенными из Украины.

Также, по информации медиа, новые санкции затронут 20 физических и 22 юридических лица, среди которых певица Полина Гагарина, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, бизнесмены Игорь Алтушкин и Роман Троценко.

“Полина Гагарина должна быть внесена в черный список за выступления на мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов”, - написало EUobserver.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство финансов США в апреле 2024 года внесло в свой санкционный список 12 компаний и 10 физических лиц. Часть из них — белорусские, часть — иностранные, но непосредственно связанные с бизнесом в Беларуси.

Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?