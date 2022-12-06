"Понимали, что делаем плохо" - Гендиректор "Дождя" рассказала, что будет делать дальше

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.12.2022 12:05 , Обновлено: 06.12.2022

Гендиректор российского телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила, что не ожидала отзыва лицензии латвийскими властями. При этом она призналась, что "Дождь" допустил много "ошибок" в последнее время, в том числе уволив журналиста Алексея Коростелева, который заявил а эфире о помощи российским мобилизованным в Украине.

“Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все — украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали. Нам это казалось такой катастрофой, что на фоне всех комментариев, которые сыпались со всех сторон… ”, - передает “Медуза” слова гендиректора “Дождя”.

https://meduza.io/feature/2022/12/06/my-ne-pytalis-ni-s-kem-dogovarivatsya

Она заявила, что “за ошибку не увольняют — а мы все знали, что это ошибка”. “Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого”, - призналась Наталья Синдеева.

По ее словам, лишение лицензии в Латвии лишит ее телеканал примерно 20% от финансовых поступлений. А сам телеканал уже думает о том, как переехать из Латвии, но это не просто.

“Сйчас обо всем жалею. Мы очень много наделали глупостей. Не было ни одного хорошего, что мы бы сделали”, - призналась она.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь». Об этом сообщило 6 декабря агентство LETA.

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