"Помогли Эмираты" - Россия и Украина обменялись военнопленными. Сколько человек вернулось на родину?

Опубликовано: 26.06.2024 11:29 , Обновлено: 04.07.2024

Вечером 25 июня Россия и Украина обменялись военнопленными. По информации Министерства обороны РФ, из украинского плена вернулись 90 солдат. Столько же человек освободила Украина.

“В результате переговорного процесса возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность”, - заявили в российском военном ведомстве.

Там рассказали, что освобожденных доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. В ведомстве дополнили, что “посредническое участие гуманитарного характера” при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Скриншот: Telegram-канал "Минобороны России"

В российском Минобороны сообщили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали также 90 военнопленных.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными страны эту цифру подтвердили. “По поручению президента Украины, сегодня удалось вернуть из российской неволи еще 90 защитников”, - сообщили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"

И рассказали, что среди этих 90 человек - 32 нацгвардейца (из них пятеро охраняли Чернобыльскую АЭС), 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил Украины, 15 бойцов ВСУ и 8 теробороновцев. В том числе это 59 солдат, защищавших Мариуполь.

Фото: Telegram-канал "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"

В штабе дополнили, что этих 90 освобожденных взяли в плен на херсонском, донецком, харьковском, запорожском и луганском направлениях. В ведомстве также поблагодарили ОАЭ за “активную помощь в освобождении украинских военных”.

Ранее Telegraf.news рассказывал об обмене военнопленными между Россией и Украиной в январе 2024 года. По информации Минобороны РФ, страна вернула тогда 248 своих солдат. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил об освобождении 230 украинских военнослужащих.

Москва и Киев обменялись военнопленными — с обеих сторон домой вернулись более 200 солдат