Москва и Киев обменялись военнопленными - с обеих сторон домой вернулись более 200 солдат

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Опубликовано: 04.01.2024 08:11 , Обновлено: 04.07.2024

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. Об этом стало известно вечером 3 января. По данным Минобороны РФ, домой вернулись 248 российских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил об освобождении из плена 230 солдат.

Согласно заявлению российской стороны, обмен пленными военнослужащими был организован благодаря гуманитарному посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

“Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь”, - сообщили в Минобороны России. Там пояснили, что освобождённых военнослужащих на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России доставят для лечения и реабилитации в подведомственные медицинские учреждения.

Минобороны также опубликовало видео того, как солдат организованно вывозят автобусами, судя по дорожным знакам - с территории Белгородской области.

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В свою очередь Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал, что из 230 освобожденных украинских военнослужащих 213 человек - это солдаты и сержанты, 11 человек - офицеры, 6 человек - гражданские. По его словам, среди военных - военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Военно-морских сил, пограничной службы. Часть из них, по словам украинского президента, защищала Мариуполь и “Азовсталь”.

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Отметим, что последний раз об обмене военнопленными между Украиной и Россией официально сообщалось в начале августа 2023 года. С тех пор этот процесс был приостановлен.

Согласно заявлениюуполномоченного по правам человека в Верховной Раде Украины Дмитрия Лубинца, нынешний обмен по счету 49-й. По его словам, за всё время из российского плена удалось вернуть 2828 украинских солдат.

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