Какую зарплату назначили новому президенту Польши? В Кабмине даже пообещали надбавку

Опубликовано: 08.08.2025 08:33 , Обновлено: 17.09.2025

Вступивший в должность президента Польши Кароль Навроцкий может рассчитывать на зарплату намного выше средней по стране (8670,51 злотых / 7100 BYN). Мало того, Минфин (Министерство финансов) предложил поднять зарплату президента с 2026 года.

Как сообщил Money.pl, повышение зарплаты президента Польши связано с увеличением базовой ставки, установленной правительством Дональда Туска. Ведь вознаграждение лиц, занимающих руководящие должности в Польше, рассчитывается как раз на основе этой ставки. В 2026 году она составит 1878,89 злотых (1539 рублей).

Минимальная заработная плата президента Польши составляет 9,8 базового оклада – 18 413,12 злотых до вычета налогов (15 080 рублей). Плюс глава этого государства имеет право на:

функциональную надбавку в размере 4,2 базового оклада – 7891,34 злотых (6462 белорусских рубля);

надбавку за выслугу лет, которая может составлять максимум 20% от базовой заработной платы – 3682,62 злотых (3016 рублей).

Тогда общая сумма получки президента Польши вырастает до 29 986,87 злотых до вычета налогов, или 24 560 рублей.

Впрочем, законопроект Минфина Польши предусматривает увеличение базовой зарплаты на 3%. А значит:

зарплата президента увеличится до 18 965,51 злотых (15 533 BYN);

функциональная надбавка составит 8 128,08 злотых (6657 BYN);

максимальная надбавка за выслугу лет достигнет 3 793,10 злотых (3107 BYN).

В общей сложности новая зарплата президента Польши увеличится до 30 886,48 злотых (25 293 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси. Естественно, согласно закону, там была и зарплата действующего Президента Беларуси. Однако там были обнародованы зарплаты за 2023 год.

Александр Лукашенко заработал в общей сложности 203 590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получал в 2023 году почти 17 тысяч рублей (около 20 765 злотых - пересчитали мы для наших читателей из Польши). Все зарплаты госслужащих, в том числе Президента, индексируются в зависимости от инфляции в стране. Поэтому в 2025 году размер оклада главы государства будет больше, но в свободном доступе цифры не публикуются.