Поляки вышли на протесты против нового предмета в школе. Что возмутило?

Опубликовано: 12.01.2025 18:56 , Обновлено: 12.01.2025

В Польше в начале декабря начались протесты против введения нового школьного предмета, который можно условно назвать «медицинское просвещение». Накануне в Кракове и Радоме также прошли акции протеста против введения обязательного предмета. По этому поводу высказался вице-премьер и министр национальной обороны, лидер Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш.

Как отметили протестующие, их возмущает то, что государство хочет лишить их права самим решать, каким образом воспитывать детей, [link href=“https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/co-z-nowym-przedmiotem-szkolnym-kosiniak-kamysz-przekazal-informacje/jhbk0g7,79cfc278” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] портал Onet.

Планировалось, что медицинское просвещение появится в школах с 2025/2026 учебного года вместо предмета «обучение семейной жизни». В конце октября Министерство образования Польши опубликовало проект учебного плана, согласно которому этот предмет планировался как обязательный. Руководство министерства образования неоднократно подчёркивало, что новый предмет будет «целостным» и «долгожданным» для многих, в том числе для родителей.

На фоне протестов вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что предмет будет «лишён какой-либо идеологии — правой или левой», а главное — посещение этого предмета станет необязательным и будет зависеть от решения родителей.

Он подчеркнул, что по этому вопросу достигнута договорённость с министром образования Барбарой Новацкой, министром внутренних дел и администрации Томашем Семоняком и премьер-министром Дональдом Туском.

«Образование молодёжи в области здоровья необходимо, но оно не должно быть приправлено никаким идеологическим соусом. Это должны быть достоверные знания, а не идеология — ни правая, ни левая», — заявил Косиняк-Камыш.

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше всё больше водителей начали высказывать недовольство из-за секционного измерения скорости (odcinkowy pomiar prędkości, OPP). В чём суть?

«Больше коммунизма» — Поляки пожаловались на аналог белорусских камер на дорогах. Что не устроило?