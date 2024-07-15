Поляки напали на своих же солдат на границе с Беларусью. Что известно?

Опубликовано: 15.07.2024 19:18 , Обновлено: 15.07.2024

В Министерстве обороны Польши сообщили об инциденте, который произошёл в ночь с 13 на 14 июля на границе с Беларусью. Так, группа молодых поляков напала на своих же солдат. Если изначально жаркая дискуссия на неизвестную нам тему выражалась посредством мата и оскорблений, то спустя некоторое время в ход пошли кулаки.

По словам представителей польского Минобороны, со стороны молодых людей наблюдались плевки на военную форму военных, охранявших границу. Кроме того, группа из примерно 20 человек “совершала оскорбительные жесты” и “направляла вульгарные лозунги”. Так, ситуация с каждой минутой накалялась всё сильнее. В какой-то момент бунтовщики показали солдатам средний палец, а одна из девушек и вовсе сняла нижнее бельё, продемонстрировав пограничникам оголённые ягодицы.

Видео с границы показали польскому генералу Вальдемару Скшипчаку. Бывший командующий сухопутными войсками не скрывал, что шокирован ситуацией. По его словам, “закон должен быть безжалостным по отношению к лицам, которые нападают на польских солдат, защищающих наши границы”.

“Это скандальное дело. Непонятно, как такие группы появляются у границы. Реакция должна быть немедленной. Их нужно остановить, осудить и наказать. Для меня это предательство. Это враги нашей страны”, — подчеркнул Вальдемар Скшипчак.

В то же время глава Минобороны заявил, что службы “решительно и оперативно” отреагировали на скандальное поведение хулиганов по отношению к солдатам на границе с Беларусью. По словам полиции, на данный момент опрошено уже 17 человек, передало польское издание O2.

Ранее Telegraf.news писал, что активисты из польского города Хайнувка в Подляском воеводстве решили организовать патрулирование приграничных районов Беловежской пущи на границе с Беларусью. Необходимость таких прогулок они объяснили страхом за собственную безопасность.

«Боятся за свою безопасность» — Поляки начали организовывать «прогулки» в приграничные с Беларусью леса. Зачем?