Полякам предложили 1,5 тыс. долларов за "каникулы в армии". Что это такое и зачем устроили?

Опубликовано: 26.06.2024 13:03 , Обновлено: 26.06.2024

Польские военные предложили тысячам молодых людей, недавно окончившим среднюю школу, принять участие в новой летней программе "Каникулы с армией". Базовую военную подготовку могут получить поляки в возрасте от 18 до 35 лет и в добавок ко всему - заработать за это приличную сумму.

Программу “Каникулы с армией” польские военные запустили с целью поиска новобранцев и с перспективой нарастить свою 198-тысячную армию. Изначально планировалось, что в программе поучаствует до 10 тыс. молодых людей, но уже сейчас количество участников перевалило за 11 тыс. человек, сообщило агентство AP.

Впрочем, несмотря на название программы, легкого времяпрепровождения её потенциальным участникам организаторы не обещают: ранний подъём, освоение боевых навыков и навыков выживания, уборка казарм - в эти прочие прелести армейской жизни предлагают окунуться каждому желающему на 28 дней. Но, в отличие от обычных летних лагерей, за такой отдых не придётся платить, наоборот, участникам программы ещё и доплатят - по 6 тыс. злотых, что эквивалентно почти 1,5 тыс. долларов сегодня.

Из значимых ограничений, о которых предупреждают организаторы “каникул” в польской армии - невозможность покидать учебную базу. По словам чиновников, программа вызвала большой интерес и на сегодняшний день проводится в 70 местах по всей Польше, в том числе, на учебных базах недалеко от границы с Беларусью.

Как отметил представитель польского Министерства обороны Михал Томчик, война в Украине вызвала повышенный интерес к военному делу у поляков, некоторые из которых расценивают войну в регионе как непосредственную угрозу, которой “не было со времен Второй мировой войны”.

Планируется, что по окончании обучения участники программы смогут принять солдатскую присягу, в которой поклянутся “верно служить Республике Польша… даже ценой потери своей жизни или крови”. Более того, уже по окончании программы заинтересованные смогут пойти на службу в подразделения профессиональных вооруженных сил или силы территориальной обороны, либо остаться в резерве, пояснил полковник Павел Галазка, командир 18-го полка материально-технического обеспечения Ломжи, подразделения, занимающегося подготовкой польских добровольцев.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси базовую военную подготовку белорусы могут получить в отрядах территориальной обороны. Впрочем, на учения и сборы теоробороны призывают, как правило, не молодёжь, а, как выразился в своё время первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко, людей с “определенным жизненным опытом”. На время сборов участники теробороны вынуждены оставлять свои рабочие обязанности, хотя за ними сохраняют заработную плату.

В Совбезе уточнили, кого из белорусов направят в тероборону