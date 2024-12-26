Полякам пообещали поднять 13-ю пенсию. Сколько заплатят?

Опубликовано: 26.12.2024 17:05 , Обновлено: 26.12.2024

В 2025 году польских пенсионеров ждёт повышение так называемой «тринадцатой пенсии» (Trzynasta emerytura). По прогнозам, сумма выплаты увеличится примерно на 100 злотых по сравнению с 2024 годом.

«Тринадцатую пенсию» выплачивает ежегодно Управление социального страхования (ZUS) в качестве дополнительной поддержки лицам, получающим пенсии по старости и инвалидности. Её размер равен минимальной пенсии, установленной на 1 марта каждого года. Выплаты производят в апреле.

В 2024 году размер «тринадцатой пенсии» составлял 1780,96 злотых до выплаты налогов (Br1492 по курсу Нацбанка). Прогнозируемый индекс индексации пенсий по старости и инвалидности на 2025 год составляет 105,82%. Таким образом, минимальная пенсия ожидается на уровне около 1884 злотых до выплаты налогов (Br1567), что означает рост примерно на 103 злотых.

Следовательно, на руки пенсионеры получат около 1715 злотых «тринадцатой пенсии» (Br1427). Стоит отметить, что это дополнительное пособие, в отличие от «четырнадцатой пенсии», выплачивается всем пенсионерам независимо от их дохода. «Четырнадцатой пенсия», первоначальный размер которой также идентичен “минималке”, уменьшается вплоть до нуля настолько, насколько доход пенсионера превышает порог в 2900 злотых. Её планируют выплатить в сентябре.

Как сообщило издание WP Finanse, Министерство финансов Польши рассматривает два варианта индексации пенсий в 2025 году. Согласно базовому прогнозу, индексация составит 5,82%. Однако, по второму, менее вероятному сценарию, пенсии могут вырасти на 8,55%. В этом случае минимальная пенсия увеличится с 1780 злотых брутто до 1933 злотых (Br1608). Соответственно, в таком же размере будет выплачиваться и «тринадцатая пенсия».

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