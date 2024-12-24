"Мы практически беззащитны" - В Польше государственный завод электробусов оказался на грани банкротства

Опубликовано: 24.12.2024 08:50 , Обновлено: 24.12.2024

Польская компания ARP E-Vehicles, специализирующаяся на производстве электрических автобусов под маркой Pilea, переживает серьезные финансовые трудности. Чем они вызваны?

Как [link href=“https://bydgoszcz.tvp.pl/83993548/producent-autobusow-z-bydgoszczy-ma-klopoty” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] польский портал TVP3 Bydgoszcz, производство на заводе, расположенном в городе Быдгощ, полностью остановлено, а сотрудники не получили заработную плату за ноябрь.

Более того, из более чем 100 человек, работавших на предприятии на пике, осталось менее 50, и в ближайшее время их число может еще сократиться.

“Мы практически беззащитны. Мы ждем решения главного правления ARP, будут ли они и дальше нас финансировать, будем ли мы продолжать производить автобусы, которые на 60% состоят из польских комплектующих”, — заявила в интервью TVP3 Bydgoszcz Наталья Барч (Natalia Barcz), заместитель руководителя отдела маркетинга ARP E-Vehicles.

Проблемы компании, по мнению представителей ARP, связаны с действиями предыдущего руководства. 13 декабря была назначена новый президент — Алиция Хнатковска (Alicja Hnatkowska), которая в настоящее время проводит тщательный анализ финансового состояния ARP E-Vehicles. На основе этого анализа будет разработан план дальнейшего функционирования компании и решения вопросов занятости.

Несмотря на смену руководства, в уездное бюро по трудоустройству уже поступила информация о планируемых массовых увольнениях. Однако, как пояснил директор бюро Томаш Завишевский (Tomasz Zawiszewski), пока это только “предварительная информация” и “это ещё не означает увольнений”.

Компания ARP E-Vehicles является дочерним предприятием государственного Агентства развития промышленности (ARP). В декабре 2020 года 100% акций компании Rafako E-Bus были проданы ARP, после чего она была переименована в ARP E-Vehicles.

К настоящему моменту компания ARP E-Vehicles успела выпустить 20 электробусов, которые эксплуатируются в нескольких польских городах, включая Зелёну-Гуру, Белхатув и Мронгово. На сайте компании отмечается, что электробусы Pilea - “полностью польский проект, созданный с заботой о чистоте воздуха и снижении уровня шума”, а различные варианты ёмкости аккумуляторов позволяют преодолевать от 140 до более 300 км, при этом “затраты на энергию могут быть ниже примерно на 70% по сравнению с автобусом с дизельным двигателем”.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обнародовала свежую статистику продаж на рынке Евросоюза. Она показала: электромобили всё больше и больше теряют популярность у европейских покупателей. Впрочем, продажи авто с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания также упали по сравнению с прошлым годом, а вот гибридные авто, напротив, продолжают занимать всё большую часть рынка.

Электромобили всё? Европейцы стали активнее покупать другой тип машин