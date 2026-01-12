Польский суд продлил арест российского археолога Бутягина по запросу Украины

Опубликовано: 12.01.2026 18:08 , Обновлено: 12.01.2026

Окружной суд Варшавы принял решение о продлении ареста российскому археологу, сотруднику Эрмитажа, Александру Бутягину до 4 марта. Таким образом, дело об экстрадиции учёного в Украину пока не завершено.

Адвокаты российского археолога рассказали, что он не жалуется на условия в варшавском изоляторе.

“Учитывая, разумеется, сложные обстоятельства, в которых оказался господин Бутягин, его состояние можно оценить как относительно хорошее. Настроение — с учетом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации”, — рассказал юрист Бутягина Адам Доманьский.

По словам адвоката, материалы дела, переданные из Украины, не были переведены до конца с украинского языка, и учёный не смог с ними ознакомиться.

Украина объявила археолога в международный розыск за проведение, по её мнению, незаконных археологических исследований в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции российского учёного, обвинив его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб Украина оценила в более чем 200 миллионов гривен (более $4,7 млн).

МИД (Министерство иностранных дел) России назвал обвинения необоснованными и призвал Варшаву не выдавать археолога Киеву.

Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога