Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога

Опубликовано: 23.12.2025 20:26 , Обновлено: 23.12.2025

В Варшавскую окружную прокуратуру вл вторник поступил официальный запрос из Украины об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина. Эту информацию подтвердил прокурор Пётр Антони Скиба в интервью изданию Interia. Напомним, что известный российский историк был задержан по решению варшавского суда.

«Украинская сторона направила соответствующее ходатайство, которое поступило в районную прокуратуру Варшавы. Ходатайство, как и материалы, подготовлены на украинском и английском языках. После соответствующего перевода ходатайство будет направлено в районный суд для определения юридической возможности (экстрадиции) Александра Б.», — заявил прокурор Пётр Антони Скиба.

Недавно польские спецслужбы задержали известного российского ученого и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа из-за международного ордера на арест.

Украина объявила археолога в международный розыск за проведение, по ее мнению, незаконных археологических исследований в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции российского учёного, обвинив его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб Украина оценила в более чем 200 миллионов гривен (более $4,7 млн).

На сайте Санкт-Петербургского музея указано, что Бутягин является хранителем коллекции археологических находок из небольших городов на Босфоре и курганов Керченского полуострова, относящихся к древним временам.

Украинские власти обвиняют ученого в том, что десять лет назад он возглавлял поисковую группу в Крыму, работая без разрешений украинских властей и проводмл раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи. Украинские следователи утверждают, что в результате деятельности России «объект культурного наследия был частично разрушен».

В ходе археологических работ группа под руководством Бутягина обнаружила и забрала в пользу Российской Федерации сокровище: 30 золотых монет, 26 из которых были с выгравированным именем Александра Великого, а четыре были отчеканены во время правления его брата Филиппа III Арридея.

МИД России назвал обвинения необоснованными и призвал Варшаву не выдавать археолога Киеву.