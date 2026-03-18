Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина в Украину

Опубликовано: 18.03.2026 14:36 , Обновлено: 18.03.2026

Польский суд вынес решение, которым одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину. Защита ученого пообещала подать апелляцию.

Если повторный суд откажет адвокатам в протесте, то решение об экстрадиции передадут на утверждение министру юстиции Польши.

Александра Бутягина доставили из СИЗО в суд в сопровождении полиции. Заседание прошло в среду, 18 марта, в закрытом режиме. В зале присутствовал представитель российского посольства. Сам ученый учел сказать журналистам, что не ожидает от суда «ничего хорошего».

Киев обвиняет российского ученого в незаконных раскопках в Крыму с 2014 по 2019 год, обвинив его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб Украина оценила в более чем 200 миллионов гривен (более $4,7 млн).

Российскому археологу в Украине грозит от 1 года до 10 лет лишения свободы.

Бутягин был задержан Польшей в декабре за раскопки в аннексированном Крыму, когда направлялся из Нидерландов на Балканы. Защита археолога настаивает на политическом характере дела и заявляет об опасности для жизни ученого в случае его передачи украинской стороне.

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