Польские спецслужбы задержали крупного российского ученого. До 10 лет тюрьмы
Польские спецслужбы задержали известного российского ученого и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа. Как стало известно корреспонденту RMF FM, Александр Бутягин был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности в варшавской гостинице.
Оказалось, что Украина объявила археолога в международный розыск за проведение, по ее мнению, незаконных археологических исследований в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции российского учёного, обвинив его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб Украина оценила в более чем 200 миллионов гривен (более $4,7 млн).
Представители посольства России в Варшаве уже встретились с задержанным археологом. Об этом объявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обвинения “абсурдными” и выразила надежду, что польские власти также отнесутся к ним скептически.
Заведующий отделом древней археологии российского Эрмитажа намеревался провести серию лекций в Европе. По данным источников, он оказался в Варшаве проездом из Нидерландов на Балканы. Об этом узнали польские спецслужбы, и сотрудники Агентства внутренней безопасности в штатском прибыли в отель, где остановился россиянин.
Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о предварительном аресте и постановил содержать Александра Бутягина под стражей на 40 дней.
Теперь украинская сторона направит в Польшу официальный запрос об экстрадиции. После получения документов суд рассмотрит их и решит, есть ли основания для выдачи подозреваемого Украине.
Преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается в Украине лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
Представители президента Украины неоднократно обвиняли Россию в “систематическом разграблении” исторического наследия полуострова.
Однако в случае с Бутягиным речь идёт о его археологической работе на территории древнего города Мирмекий в Керчи. Он проводил раскопки перед строительством Таврического шоссе — одного из ключевых инфраструктурных проектов России на полуострове.
Украинская сторона обвиняет российских учёных и власти в том, что из-за сжатых сроков стройки археологи работали поспешно, хотя такие исследования, по мнению специалистов, должны занимать многие годы.