Польские спецслужбы задержали крупного российского ученого. До 10 лет тюрьмы

Опубликовано: 11.12.2025 12:30 , Обновлено: 11.12.2025

Польские спецслужбы задержали известного российского ученого и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа. Как стало известно корреспонденту RMF FM, Александр Бутягин был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности в варшавской гостинице.

Оказалось, что Украина объявила археолога в международный розыск за проведение, по ее мнению, незаконных археологических исследований в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции российского учёного, обвинив его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб Украина оценила в более чем 200 миллионов гривен (более $4,7 млн).

Представители посольства России в Варшаве уже встретились с задержанным археологом. Об этом объявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обвинения “абсурдными” и выразила надежду, что польские власти также отнесутся к ним скептически.

Заведующий отделом древней археологии российского Эрмитажа намеревался провести серию лекций в Европе. По данным источников, он оказался в Варшаве проездом из Нидерландов на Балканы. Об этом узнали польские спецслужбы, и сотрудники Агентства внутренней безопасности в штатском прибыли в отель, где остановился россиянин.

Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о предварительном аресте и постановил содержать Александра Бутягина под стражей на 40 дней.

Теперь украинская сторона направит в Польшу официальный запрос об экстрадиции. После получения документов суд рассмотрит их и решит, есть ли основания для выдачи подозреваемого Украине.

Преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается в Украине лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Представители президента Украины неоднократно обвиняли Россию в “систематическом разграблении” исторического наследия полуострова.

Однако в случае с Бутягиным речь идёт о его археологической работе на территории древнего города Мирмекий в Керчи. Он проводил раскопки перед строительством Таврического шоссе — одного из ключевых инфраструктурных проектов России на полуострове.

Украинская сторона обвиняет российских учёных и власти в том, что из-за сжатых сроков стройки археологи работали поспешно, хотя такие исследования, по мнению специалистов, должны занимать многие годы.