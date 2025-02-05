Опубликовано: 05.02.2025 18:35 , Обновлено: 05.02.2025

Польский новостной портал Onet рассказал о трагических обстоятельствах смерти 19-летнего солдата, совершившего самоубийство в начале февраля у границы с Беларусью. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что военнослужащий стал жертвой так называемой «дедовщины» и перед смертью отправил сообщение, в котором жаловался на издевательства.

По данным Onet, молодой человек, проходивший добровольную военную службу, совместно с сослуживцем — профессиональным рядовым — участвовал в операции «Безопасное Подлясье», охраняя границу от потока мигрантов. Неназванный источник в армии сообщил изданию: «Военнослужащий-контрактник сильно его донимал. В данном случае можно говорить о так называемой „дедовщине“. Парень не выдержал и написал в группе в одном из мессенджеров, что раньше терпел эти упрёки, но теперь не выдержит. В сообщении он указал имя и фамилию контрактника».

Трагедия произошла в окрестностях Беловежи Подляского воеводства. Как утверждает Onet, 19-летний солдат направил служебное оружие на своего обидчика, однако тот успел укрыться. После этого молодой человек выстрелил себе в голову.

Региональная прокуратура Белосток-Север подтвердила Onet факт предсмертного сообщения солдата. Полковник Радослав Вишенко, заместитель окружного прокурора по военным делам, сообщил: «У нас есть такая информация, но пока после допросов свидетелей это обстоятельство не подтверждено».

Он также подтвердил факт отправки сообщения: «Я могу подтвердить, что такая информация была отправлена. Телефоны были изъяты, чтобы установить, не было ли другой переписки».

На месте происшествия работала Военная жандармерия, которая изъяла видеозапись. Как выяснилось, запись была сделана системой охраны периметра, срабатывающей на датчики движения и работающей в инфракрасном диапазоне, поэтому качество изображения невысокое. Прокуратура пока не сообщила детали увиденного.

Расследование ведётся по статье 151 Уголовного кодекса Польши (доведение до самоубийства), санкция которой предусматривает от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы. В настоящее время никому не предъявлены обвинения. Вскрытие подтвердило смерть от огнестрельного ранения в голову. Оружие, из которого был произведён выстрел, — винтовка Beryl калибра 5,56 мм.

«Квалификация преступления касается доведения до самоубийства. Вы [журналисты Onet] установили военнослужащего, который имел какое-то отношение к этому инциденту. Мы будем это расследовать», — прокомментировал ситуацию полковник Вишенко.

Ранее Telegraf.news писал, что семье погибшего «окажут психологическую поддержку».

Польский солдат покончил с собой у границы с Беларусью