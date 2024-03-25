Польский генерал предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Опубликовано: 25.03.2024 11:18 , Обновлено: 25.03.2024

Экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей предложил создать зону противоракетной обороны над территорией Украины. Об этом сообщило польское издание Onet Wiadomości.

По словам Козея, эффективным решением для НАТО станет создание “зоны противоракетной обороны, простирающейся перед польской границей, над территорией Украины”. На практике эта система должна сбивать все ракеты, которые летят в сторону польской границы.

Генерал предложил польским властям передать эту идею НАТО, чтобы убедить союзников принять решение по созданию зоны противоракетной обороны.

Свое заявление экс-глава Бюро национальной безопасности сделал на фоне новости о пересечении российской ракетой воздушного пространства Польши. По словам Козея, страна должна бороться с подобными событиями, чтобы предотвратить провокации противника.

Также генерал отметил, что такие инциденты противник может создавать намеренно для испытания польской системы ПВО и что подобные нарушения воздушного пространства, вероятно, продолжатся.

“Львовская область, граничащая с Польшей, является стратегической зоной интересов России. Я считаю, что российские операции в этом районе также сознательно и целенаправленно используются для провокационной, диверсионной и разведывательной деятельности”, - сказал Козей.

Напомним, утром 24 марта стало известно о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши. По информации местных властей, на территории Люблинского воеводства ракета находилась 39 секунд.

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