Туск пообещал добиться полного эмбарго ЕС на белорусские продукты питания

Опубликовано: 04.03.2024 21:15 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер Польши Дональд Туск 4 марта заявил, что будет добиваться "более реалистичных" санкций в отношении Беларуси и России для защиты европейского аграрного рынка.

На пресс-конференции после переговоров в Литве премьер-министр заявил, что сегодня он обратится к спикеру сейма Польши Шимону Головне с “предложением о резолюции польского сейма, призывающей ЕК ввести полные санкции в отношении продуктов питания из России и Беларуси.”

“Общеевропейское решение будет более эффективным, чем решения, принимаемые странами региона индивидуально”, - добавил Туск, который несколькими днями ранее после встречи с премьер-министром Латвии заявил, что Польша рассмотрит вопрос о введении эмбарго на российские и белорусские продукты по примеру Латвии.

Спикер польского парламента уже отреагировал на обещание Дональда Туска. “Первоначально мы говорили об этой резолюции на прошлой неделе. Посмотрим, какую окончательную форму она примет, тогда и сможем сказать о нем больше. Что касается вопроса эмбарго на продукцию из России и Беларуси, то я не вижу повода для споров. Я не вижу проблемы в том, чтобы срочно заняться этим на нынешнем заседании Сейма”, - прокомментировал заявление Туска Головня.

Согласно данным МИД Беларуси, на данный момент из-за санкций ЕС Беларусь не может поставлять в Европу отдельные виды нефтепродуктов и калийных удобрений, введен запрет на поставки шин, всей группы лесоматериалов, черных металлов, цементной продукции.

“Данные действия Беларусь рассматривает как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права”, - говорится в сообщении МИД Беларуси.