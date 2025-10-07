Польские фермеры начали массово бесплатно раздавать свой урожай

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Опубликовано: 07.10.2025 16:20 , Обновлено: 07.10.2025

Польские фермеры, которые занимаются садоводством и овощеводством, этой осенью начали массово раздавать свой урожай, причём бесплатно. Сливы, перцы, помидоры предприниматели готовы отдавать любому желающему на условиях самосбора. Узнали, в чём причина такой щедрости.

Как рассказало польское издание Onet.pl, этой осенью польские фермеры всё чаще начали выкладывать в соцстеях объявления похожего содержания: жителям ближайших к ним городов предлагают приехать на своё поле и фруктовый сад и самостоятельно собрать столько слив/перца/помидоров (виды овощей или фруктов меняются от объявления к объявлению), сколько им самим нужно. При этом оплаты за собранный урожай фермеры, вопреки ожиданиям, не просят вовсе.

Так польские фермеры пытаются спасти хотя бы какую-то часть своего урожая - в противном случае овощи и фрукты попросту сгниют в полях, а их труд будет обесценен вовсе. Дело в том, что затраты на сбор урожая у некоторых фермеров оказались выше, чем та выгода, которую они могли бы получить от его продажи, даже по самым низким ценам.

В отличие от фермеров, выращивающих яблоки и клубнику, которые понесли серьёзные финансовые потери из-за весенних заморозков, корень проблемы у фермеров, специализирующихся на помидорах, перцах, сливах оказался иной. Их товар оказался невостребованным со стороны традиционных потребителей - местных перерабатывающих заводов, которые переориентировались на более дешёвые овощи и фрукты из соседней Украины и далёкого Египта.

В такой ситуации, к примеру, оказалась супружеская пара Анна и Томаш Саган из Люблинского воеводства. Они выращивают помидоры в деревне Невиркув на 30 гектарах и обычно продавали большую часть урожая местному перерабатывающему заводу. Однако в этом году вместо привычных трёх грузовиков томатов в день завод принимает от фермеров лишь один грузовик.

В результате урожай остаётся простаивать в полях - затраты на его сбор и транспортировку в другие крупные города и продажу собственными силами не окупятся.

“На прошлых выходных мы объявили, что любой желающий может прийти и забрать у нас столько, сколько захочет, при условии, что соберёт их сам. Собрались толпы”, - рассказала фермер.

По её словам, хотя владельцы фермы не требуют никакой оплаты, некоторые всё же оставляют деньги - столько, сколько хотят. Всю собранную сумму фермеры пообещали пожертвовать на ремонт местной церкви.

Таким же образом спасал свой урожай фермер, выращивающий перцы недалеко от Замостья, в деревне Двикозы близ Сандомира. В Facebook он поделился фотографиями “нашествия” желающих бесплатно получить ведёрко-другое фермерского перца.













При этом критику некоторых по поводу того, что предложение местных фермеров оказалось просто выше спроса из-за обильного урожая, специалисты посчитали необоснованной. На деле из-за относительно прохладного лета урожай оказался даже меньше, чем в прошлом году. Главной причиной называют ориентацию местных переработчиков на иностранных поставщиков.

“В прошлом году я отправлял по четыре грузовика помидоров в день с поля на перерабатывающий завод, а в этом году им нужен только один. Что мне делать с остатками? Им всё равно. Неофициально я знаю, что перерабатывающие заводы работают вполсилы, потому что закупают готовую продукцию в Украине или в Египте. Так везде. Производители клубники не имели рынка сбыта, потому что производители джемов и соков её не покупали. Производители томатов не продают их для соков или концентратов, а перец не идёт на маринадный завод”, — посетовал Станислав, фермер из окрестностей Серадза.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусские фермеры также вынуждены были пойти по такому же пути, чтобы не допустить, чтобы их урожай просто сгнил на поле. Так, фермер из Краснополья Могилевской области предложила в соцсети TikTok всем желающим белорусам бесплатно взять картошку, главное - самостоятельно её выкопать. В итоге предложением девушки, действительно, воспользовались.

«Можно хоть все поле перекопать» — Белорусам предложили картошку даром. Где и почему?