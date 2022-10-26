Польша, возможно, решила построить ещё одну стену на границе

Опубликовано: 26.10.2022 10:30 , Обновлено: 18.01.2023

Власти Польши, возможно, решили построить стену на границе с Калининградской областью России в 2023 году. Об этом заявил высокопоставленный польский чиновник. В Варшаве думают, что Россия готовит новую волну нелегалов из Африки и Азии.

Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии “Право и справедливость”, заявил общественному вещателю Polskie Radio 1, что Польша рассматривает возможность строительства стены на границе с российским Калининградом, аналогичного тому, который она построила на границе с Беларусью.

“Нам придется усилить наши силы на этом участке границы, а также подумать … строим пограничные укрепления, аналогичные тем, которые мы сейчас имеем на польско-белорусском участке”, - сказал он.

На фоне прежних обвинений Польшей Беларуси и России в использовании мигрантов в рамках “гибридной войны” с целью дестабилизации Европы, в Варшаве негативно восприняли новость, что Россия запускает прямые рейсы из Африки в Калининград. В условиях высокой напряженности из-за войны на Украине Польша опасается повторения кризиса 2021 года, когда тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытались пересечь границу Беларуси, сообщило агентстао Reuters.

Российские СМИ сообщили, что Калининград открыл свое небо для рейсов с Ближнего Востока и Азии в попытке привлечь больше авиакомпаний и туристов.

Ранее Телеграф сообщил, что Польша поставила пятиметровое заграждение на границе с Беларусью, которое, однако, не спасло от нелегальных мигрантов. Впрочем, как пишут СМИ, что это еще не все. К концу 2022 года границу обещают укрепить дополнительным барьером — системой охраны периметра, или периметральной системой. Что за она?

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