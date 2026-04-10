Польша снизила максимальные цены на топливо

Опубликовано: 10.04.2026 09:10 , Обновлено: 10.04.2026

Министерство энергетики Польши объявило снижении максимальных цен на топливо после недавнего резкого повышения. Больше всего подешевеет дизельное топливо - сразу на 17 грошей (то есть почти на 14 белорусских копеек).

После того, как польское правительство ввело “потолок” цен на автомобильное топливо для владельцев автозаправочных станций (АЗС) на время неопределённости с поставками топлива через Ормузский пролив из-за войны в Иране, цены в соседней страны пересматривали уже несколько раз. Их рассчитывают по особой формуле, которая учитывает среднюю оптовую цену топлива на внутреннем рынке, к которой добавляются налоги — акцизный сбор, топливную надбавку, НДС и так далее.

В начале недели цены на топливо сильно подскочили, но теперь их снова откатили практически до первоначального уровня, определённого правительством в первые дни ценовых ограничений для АЗС.

По данным официального правительственного издания Monitor Polski, с 10 апреля в Польше начнут действовать следующие максимальные цены на топливо:

бензин марки АИ 95 - не более 6,17 злотых за 1 литр (в эквиваленте - около 4,9 рубля);

бензин марки АИ 98 - не более 6,77 злотых за 1 литр (около 5,4 рубля);

дизельное топливо - не более 7,66 злотых за 1 литр (около 6 рублей).

[inf]Для сравнения, на белорусских АЗС с 4 апреля 2026 года, после второго этапа весеннего повышения цен, действуют следующие цены на автомобильное топливо:

АИ‑92 – 2,57 рубля,

АИ‑95 – 2,67 рубля,

АИ‑98 – 2,89 рубля,

дизель – 2,67 рубля.[/inf]

Напомним, на время пертурбаций на мировом рынке топлива польский Минфин решил снизить акцизный налог на топливо, чтобы снять часть налоговой нагрузки с потребителей в условиях растущих цен. Установив “потолок” цен для АЗС, правительство также пообещало штрафовать владельцев заправок за продажу топлива по цене выше максимально допустимой. Штрафы внушительные - до 1 миллиона злотых (в эквиваленте - порядка 790 тыс. рублей).

В Польше объявили о снижении цен на бензин

Само постановление польского Минфина о снижении акцизного налога на топливо будет действовать до 30 июня. Согласно постановлению, до 15 апреля сниженный акцизный налог на бензин в Польше составит 1239 злотых за 1000 литров, на дизельное топливо - 880 злотых за 1000 литров, а на биокомпоненты, составляющие чистое топливо, — 880 злотых за 1000 литров.