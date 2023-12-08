Польша решила построить 6 малых ядерных реакторов. Что это такое?

Опубликовано: 08.12.2023 07:37 , Обновлено: 08.12.2023

В четверг, 7 декабря, министр климата и окружающей среды Польши опубликовал разрешения для компаний Orlen Synthos Green Energy относительно строительства шести объектов атомной энергетики с использованием технологии BWRX-30.

Как отметили в министерстве, решения касаются следующих населенных пунктов: Влоцлавек, Ставы Моновске, Сталова-Воля, Остроленка, Новая Гута, Домброва-Гурнича. Ближайшее из них находится примерно в 150 км от границы с Беларусью.

“Это важный и столь необходимый шаг для долгосрочной энергетической безопасности Польши и для наших отношений”, - написал в четверг посол США в Польше Марк Бжезинский в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее американская компания GE Hitachi Nuclear Energy сообщила о решении размещения шести реакторов в Польше. Ее усовершенствованный реактор BWRX-300 - это небольшой модульный ядерный реактор, которы обладает пассивной безопасностью, поскольку для поддержания безопасного состояния даже в экстремальных обстоятельствах не потребуется ни внешнего питания, ни действий оператора.

BWRX-300 является развитием более ранней конструкции реактора GE Hitachi. Реакторы с кипящей водой - это испытанная ядерная технология, в которой в качестве теплоносителя для ядерного реактора используется обычная легкая вода. Электростанции смогут вырабатывать до 300 мВт мощности.

Кстати, такой реактор разместят ещё и в Эстонии. 8 февраля 2023 года Fermi Energia AS выбрала BWRX-300 SMR для потенциального развертывания в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа в начале 2030-х годов.

Ранее Телеграф сообщил, что Оксана Маркарова, посол Украины в Вашингтоне, сообщила, что США и Киев пришли к соглашению о создании в Украине малого ядерного модульного реактора (ММР). Об этом договорились спецпосланник президента США по климату Джоном Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й климатической конференции ООН.

США решили построить в Украине «переносную» АЭС. Что такое ММР?