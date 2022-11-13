США решили построить в Украине "переносную" АЭС. Что такое ММР?

Опубликовано: 13.11.2022 11:46 , Обновлено: 13.11.2022

Оксана Маркарова, посол Украины в Вашингтоне, сообщила, что Вашингтон и Киев пришли к соглашению о создании в Украине малого ядерного модульного реактора (ММР). Об этом договорились спецпосланник президента США по климату Джоном Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й климатической конференции ООН.

В МАГАТЭ [link href=“https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/chto-takoe-malye-modulnye-reaktory-mmr” rel=“noopener” target=“_blank”] поясняют [/link], что малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.

Они называются модульными, потому что их конструкция и размер позволяют собирать системы и компоненты на заводе и перевозить их единым блоком на место установки.

ММР имеют сниженные требования к топливу. На электростанциях на основе ММР можно реже осуществлять перегрузку топлива: каждые 3–7 лет, в то время как на традиционных станциях она требуется каждые 1–2 года. Некоторые ММР спроектированы таким образом, что могут работать без перегрузки до 30 лет.

[info_b]На данный момент действующие ММР есть только в России на корабле “Академик Ломоносов”. Две установки вырабатывают 35 Мв. Другие ММР находятся на этапе строительства или лицензирования в Аргентине, Канаде, Китае, России, Соединенных Штатах Америки и Южной Корее.[/info_b]

Предполагается, что участниками проекта станут Аргоннская национальная лаборатория, украинский “Энергоатом”, СНБО и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.