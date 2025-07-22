Польша рекомендовала своим гражданам покинуть Россию. Что случилось?

Опубликовано: 22.07.2025 18:01 , Обновлено: 22.07.2025

Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением, в котором рекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши российскими властями «недружественным государством».

“Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть её территорию доступными коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует обязательного пребывания в этой стране”, - говорится в предупреждении. Про Беларусь в заявлении польских властей речи не идёт.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший президент России и член Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян ненавидеть европейцев.

В своем Телеграм-канале он обрушился с рядом оскорблений как на чиновников ЕС (назвав одну из них «омерзительной старухой»), так и на целые страны (мы не приводим их в статье по этическим соображениям и во избежание пропаганды межэтнической розни).

«Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин», — призвал россиян российский политик.

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