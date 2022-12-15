Польша признала Россию «страной-спонсором терроризма»

Опубликовано: 15.12.2022 08:26 , Обновлено: 18.01.2023

Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм. За это проголосовал 231 парламентарий, еще 226 не участвовали.

В документе сказано, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН и ряд других обязательств», «нападает на территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид» и «занимается враждебной экономической деятельностью», в частности, в области энергетики.

При этом, как пишут СМИ, оппозиция не поддержала резолюцию из-за поправки от партии PiS. Она содержала следующий текст: «Российская Федерация несет непосредственную ответственность за сбыт рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу рейса 101 ВВС Польши в Смоленске (Россия)10 в апреле в котором погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский».

Там решили, что «возложение на РФ ответственности за гибель главы государства втянет Польшу в войну». При этом, против самого признания, что Россия является спонсором терроризма, они не выступали.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма». Голосование прошло на сессии во французском городе Страсбург. Оно является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.