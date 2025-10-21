Польша пригрозила задержать самолёт Путина по дороге в Венгрию

Опубликовано: 21.10.2025 11:48 , Обновлено: 21.10.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна может задержать самолёт президента России Владимира Путина, если он попытается войти в воздушное пространство страны по дороге в Будапешт.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолёт с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в МУС», — заявил Сикорский. Также стоит помнить, что запрет на полёты российских самолётов действует на всей территории Европейского союза с февраля 2022 года.

Польша находится на пути кратчайшего маршрута из Москвы в столицу Венгрии, куда Дональд Трамп пригласил главу Кремля на переговоры.

Тем временем другая страна ЕС, Болгария, пообещала беспрепятственно пропустить президентский борт РФ.

Судя по последней информации, из всех маршрутов Путину доступны только 1 и 3. Самые дальние

Напомним, что на имя Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест. Путин стал четвертым главой государства с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом. До него были президент Судана Омар аль-Башир, президент Ливии Муаммар Каддафи, президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

В самой Венгрии уже создали специальный комитет по организации переговоров. Премьер страны Виктор Орбан пообещал достойно принять как Дональда Трампа, так и Владимира Путина.

Что касается России, то местные СМИ утверждают, что ни одна страна Евросоюза не имеет права запретить полет самолёта российского президента.

Так, заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник утверждает, что все полеты фиксирует Евроконтроль, а страны не могут сами принимать решения. Однако это не так. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер разъяснила, что именно страны решают, давать разрешение на пролет или посадку самолета Владимира Путина.

«Власти государств-членов могут разрешить воздушному судну приземляться на территории своего государства, взлетать с нее или пролетать над ней», — рассказала чиновница ЕС. Т.е. по умолчанию действует запрет.

Практика также показывает, что высшие чины России, например, министр иностранных дел Сергей Лавров во время своих зарубежных турне постоянно избегал воздушного пространства Евросоюза.