Польша предложила НАТО взять под защиту небо над Западной Украиной - Bild

Опубликовано: 27.05.2024 12:49 , Обновлено: 27.05.2024

Польша предложила защищать воздушное пространство Западной Украины зенитными комплексами НАТО. Об этом сообщило издание Bild.

По информации медиа, Польша выступила инициатором “расширенной противовоздушной обороны (ПВО)”, но окончательного решения в НАТО пока не приняли. В целом же, как сообщило издание, некоторые государства - члены НАТО высказали готовность “расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины”.

За расширение помощи, по данным Bild, выступили Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция, Эстония, против - США и Германия. Кроме защиты неба над Западной Украиной комплексами НАТО, в альянсе также обсуждают, как рассказало издание, обучение украинских солдат на территории страны.

“Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину», — заявил экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Также, по данным Bild, ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, высказали готовность доставлять оружие и боеприпасы не только к границе с Украиной, но и дальше “к линии фронта”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл рассказал, что правительство Эстонии “серьезно” обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины для тыловых функций. По словам Ролла, эстонские войска могли бы взять на себя функции непрямого боя, то есть тыловое обеспечение, чтобы освободить украинские ресурсы там для фронта.

В Эстонии заявили о возможности отправить войска в Украину для выполнения тыловых задач