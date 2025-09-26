Польша потратила на импорт таких вооружений в 5 раз больше, чем США

Опубликовано: 26.09.2025 13:32 , Обновлено: 26.09.2025

Агентство Bloomberg сообщило, что соседняя с Беларусью Польша стремительно нарастила закупки новых современных вооружений. Имеется ввиду импорт беспилотников и комплектующих из Тайваня.

По данным агентства, Варшава тратит на это оборудование почти в пять раз больше, чем США.

По данным на август 2025 года, на Польшу пришлось почти 60% тайваньского экспорта беспилотников стоимостью 32 млн долларов. Для сравнения, по данным Bloomberg, за тот же период США импортировали оборудование на сумму 7 млн долларов.

Тайваньский производитель Ahamani даже заявил, что спрос в Польше настолько велик, что компания думает об открытии в этой стране нового завода.

Как отметили в Bloonberg, таким образом Польша пытается избавиться от зависимости от китайских комплектующих. В первую очередь, польские производители импортируют не готовые БПЛА, а двигатели и аккумуляторы для производства собственных дронов.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля, выступая на собрании, посвященном предстоящему Дню Независимости, что у его просьб к Владимиру Путину разместить на территории Республики ракеты “Орешник” были кроме политических и экономические причины.

Президент заявил, что считает, что эффективность беспилотников в Беларуси не может быть такой, как даже в Украине.

“Мы развиваем этот вид войск. Мы видим, как это используется на войне. Но не надо забывать и бросаться в крайности. Во-первых, у нас на это и денег нет. Для того, чтобы вот таким образом широко это создавать”, - рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, почему попросил Путина разместить «Орешник» в Беларуси и причем тут деньги