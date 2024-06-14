Польша подняла в воздух военные самолеты на юго-востоке страны. В чем дело?

Опубликовано: 14.06.2024 10:28 , Обновлено: 14.06.2024

Оперативное командование Вооруженных Сил (ВС) Польши сообщило, что ночью 14 июня в воздух подняли польские и "союзные" самолеты на юго-востоке страны. Причина - "активность дальней авиации РФ".

“Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации РФ, наносящей удары с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед» по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины”, - написало оперативное командование в Х.

В ведомстве добавили, что запустили “все необходимые процедуры” для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и постоянно следят за ситуацией.

Последнюю такую “активизацию деятельности” авиации России оперативное командование польских ВС зафиксировало в ночь с 11 на 12 июня.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в начале февраля оперативное командование ВС Польши предупредило гражданскую авиацию о “возможной активизации военной авиации” около восточных границ Польши «в ответ на угрожающую ситуацию».

Польша предупредила об активизации военной авиации на границе с Беларусью