Польша подняла в воздух дежурные истребители и привела ПВО в "высшую степень готовности"

Опубликовано: 11.02.2025 10:32 , Обновлено: 11.02.2025

Оперативное командование Вооруженных сил Польши 11 февраля сообщило, что подняло в воздух дежурные пары истребителей и привело в "высшую степень готовности" средства противовоздушной обороны (ПВО). В аккаунте соцсети Х ведомства объяснили принятые меры.

Так, по информации оперативного командования, польская и союзная авиация начала действовать из-за, как утверждают в источнике, ударов России по объектам в Украине (где именно, не уточнили).

“В соответствии с действующим порядком оперативный командующий видами Вооруженных сил задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности”, - [link href=“https://x.com/DowOperSZ/status/1889182413206478887” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Х.

В оперативном командовании ВС Польши заявили, что эти меры направлены на «обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами». В ведомстве добавили, что там следят за текущей ситуацией и что «подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

В последний раз Польша поднимала в небо дежурные истребители и приводила в “высшую степень готовности” ПВО 1 февраля. Telegraf.news рассказывал подробности.

Польша подняла в небо дежурные истребители и привела в «высшую степень готовности» ПВО