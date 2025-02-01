Польша подняла в небо дежурные истребители и привела в "высшую степень готовности" ПВО

Опубликовано: 01.02.2025 12:34 , Обновлено: 01.02.2025

Оперативное командование Вооруженных сил Польши 1 февраля сообщило, что в небо подняли дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки привели в "высшую степень готовности".

В своем аккаунте Х оперативное командование [link href=“https://x.com/DowOperSZ/status/1885561349981294665” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link], что польская и союзная авиация начала действовать якобы из-за ударов России “по объектам, расположенным в том числе на западе Украины”.

“В соответствии с действующим порядком оперативный командующий видами Вооруженных сил задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности”, - сказано в сообщении.

Как утверждают в оперативном командовании, такие меры приняли для “обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами”. В польском ведомстве добавили, что оперативное командование следит за текущей ситуацией и что “подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Польши подписало контракт с США на поставку польским ВВС ракет AGM-88G AARGM-ER. Они используются для поражения систем ПВО на расстоянии более 200 км.

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