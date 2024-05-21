Польша подготовила "красный ордер" в Интерпол на розыск бежавшего в Беларусь судью Шмидта. За что?

Опубликовано: 21.05.2024 20:04 , Обновлено: 21.05.2024

Власти Польши намерены объявить бывшего судью Томаша Шмидта, бежавшего в Беларусь, в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24. Во вторник, 21 мая, все необходимые документы уже должны были поступить в Международную организацию уголовной полиции.

Когда письмо о розыске Шмидта попадёт в компьютерную систему, оно станет доступно сотрудникам полиции и, в частности, пограничникам всех государств-членов международной организации — сейчас их 196. Это означает, что Томаса Шмидта должны задержать, если он окажется на территории этих государств.

Прокуратура обвинила его в шпионаже и передаче информации, которая может нанести ущерб интересам Польши. Если экс-судью поймают и признают виновным, мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения, передало радио RMF24.

К слову, 8 мая дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши отменил иммунитет Томаша Шмидта, наложил на него временный арест и приостановил его деятельность. В тот же день в ведомстве сообщили, что Томаш Шмидт больше не является судьёй.

Ранее Telegraf.news писал, что экс-глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий заявил: отъезд в Беларусь Шмидта, который запросил политическое убежище у Лукашенко и которого заподозрили в шпионаже в пользу белорусских и российских спецслужб, — это “катастрофа для контрразведки”.

«Катастрофа для контрразведки» — В Польше оценили последствия отъезда судьи Шмидта в Беларусь