Польша обвинила Меркель в «забывчивости», Россия – в «лукавстве» после скандала в Венгрии

Опубликовано: 07.10.2025 07:51 , Обновлено: 07.10.2025

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вызвала на себя огонь критики после скандального интервью венгерскому интернет-изданию Partizán, которое она дала в ходе своего недавнего визита в эту страну. В нём немецкий политик фактически обвинила Польшу и страны Балтии в срыве мирного урегулирования украинского кризиса в 2021 году, что в результате привело к его усугублению и развязыванию широкомасштабных военных действий Россией. В Москве и Варшаве уже прокомментировали эти заявления.

В интервью венгерскому Partizán бывший канцлер Германии заявила, что в 2021 году Польша и страны Балтии выступили против прямых переговоров с Россией из-за опасений, что Европейскому союзу не удастся занять единую позицию по данному вопросу. Меркель назвала это “провалом” процесса сближения ЕС с Россией, возложив часть ответственности за войну России в Украине на страны Восточной Европы.

По её словам, будучи канцлером Германии, она сама выступала за новый формат диалога с Россией, который бы позволил “стабилизировать” отношения с Владимиром Путиным. Минские соглашения 2015 года политик назвала “далекими от совершенства”, посетовав на то, что никаких гарантий его соблюдения российской стороной не было, однако они, по словам Меркель, дали время Украине “стать другой страной” и “лучше защитить себя” в будущем.

Меркель также увязала начало войны в Украине в 2022 году с коронавирусом. По её словам, пандемия “усложнила поддержание дипломатических отношений”, что, по её мнению, усилило отчуждение между Москвой и Западом.

“Если у вас нет возможности встретиться лично, нет возможности обсудить различия во взглядах лицом к лицу, у вас не получится найти новые компромиссы. Те же результаты нельзя было достичь по видеоконференции”, - подчеркнула экс-канцлер.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский , комментируя слова Меркель по поводу нежелания его страны и стран Балтии сближения с Россией в 2021 году, упрекнул немецкого политика в “забывчивости.

“Я трактую эти слова так же, как заявление канцлера о том, что никто из Центральной Европы не протестовал против «Северного потока». Напомню, я тогда сказал, что нам не нравятся соглашения, которые идут вразрез с нашими ожиданиями. Канцлер, похоже, забыла, как всё было тогда и чем занималось её правительство”, — процитировало Сикорского польское издание Onet.pl.

Реакция Москвы на заявления экс-канцлера Германии прозвучала из уст первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы . В комментарии изданию “Лента.ру” он назвал Польшу и страны Балтии “проводниками русофобской политики в Европе”, но и с самой Германии снимать ответственность за проводимую в 2021 году политику в отношении Москвы снимать не стал.

“С другой стороны, Меркель, на мой взгляд, лукавит, пытаясь снять с себя определенную ответственность за срыв Минских договоренностей”, — заявил депутат, подчеркнув, что от позиции Берлина в то время “очень много чего зависело”.

Отметим, что действующий канцлер Германии Фридрих Мерц, пришедший на смену Меркель, занял более жёсткую позицию в конфликте России и Украины. Он настоял на резком увеличении расходов своей страны на оборону и призвал другие страны ЕС действовать аналогичным образом, чтобы укрепить собственную оборону и безопасность альянса.

Что касается Украины, как ранее сообщил Telegraf.news, недавно Мерц предложил механизм, как ЕС может выделить Украине замороженные российские активы. По его словам, Германия с осторожностью относится к таким шагам, но это не должно ее останавливать на пути помощи Киеву.

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