Канцлер Германии предложил способ передать Украине 140 млрд российских долларов

Опубликовано: 25.09.2025 18:14 , Обновлено: 25.09.2025

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил механизм, как ЕС может всё-таки выделить Украине замороженные российские активы. По его словам, Германия с осторожностью относится к таким шагам, но это не должно ее останавливать на пути помощи Киеву.

«Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского Центробанка, замороженных в Европе, и не без оснований. Однако это не должно нас сдерживать: мы должны подумать, как направить эти средства на оборону Украины», — написал Мерц.

Как вариант, канцлер предложил выделить Украине кредит из средств Центробанка России, которые страны Евросоюза заблокировали на своих счетах после начала войны в 2022 году.

При этом отдавать Киев полученные суммы должен будет только после окончания боевых действий и репараций, которые Россия должна будет выплатить за ущерб нанесенный войной, написал канцлер в статье в Financial Times.

Мерц предположил, что такой кредит мог бы быть «беспроцентным и подлежать возврату только тогда, когда Россия компенсирует Украине причиненный ущерб».

Тема передачи российских средств Украине поднимется не первый раз. Страны ЕС пока не пошли на такой шаг, чтобы не подрывать доверие иностранных инвесторов и стран к банковской системе Евросоюза. Однако этот вопрос снова будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Копенгагене на следующей неделе.

На данный момент Евросоюз уже передает Украине условно российские деньги, но только полученные проценты с замороженных активов.

«Сейчас я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет», — заявил Мерц.

На данный момент ЕС заморозил €210 млрд ($250 млрд) российских денег. Кремль ранее заявлял, что готовит ответные шаги в случае полной конфискации его активов, среди которых арест имущества западных стран в РФ.