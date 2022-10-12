На нефтепроводе «Дружба» в Польше нашли утечку

Опубликовано: 12.10.2022 11:11 , Обновлено: 12.10.2022

На польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка. Об этом сообщил 12 октября оператор PERN.

Там сообщили, что утечку нашли системы автоматизации на одной з двух ниток западного участка трубопровода. Это примерно в 70 километрах от города Плоцка в центральной части страны.

«Это основной маршрут, по которому сырая нефть попадает в Германию. На данный момент причины инцидента неизвестны… Вторая линия работает без изменений», — сообщили в PERN.

Пока причины произошедшего неизвестны.

Экстренные службы собирают разлитую нефть, которая уже нанесла ущерб окружающей среде.

[info_b]«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут проходит от российской Самары до Брянска затем до белорусского Мозыря. Затем нефтепровод разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.

Кстати, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не поделится с Москвой результатами расследования по утечкам газа на газопроводах «Северный-поток-1» и «Северный поток-2».

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