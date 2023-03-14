Польша может передать Украине истребители в ближайшие недели — Моравецкий

Опубликовано: 14.03.2023 15:51 , Обновлено: 14.03.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 марта заявил, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие течение нескольких недель.

«Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель», — сказал он.

К слову, западные страны, которые предоставили Украине оружие, пока отказываются отправлять истребители. Польша заявила, что готова отправить военные самолеты коалиции стран, пишет The Guardian.

Издание отметило, что приверженность Варшавы Киеву сыграла важную роль в том, чтобы убедить европейских союзников передать Украине тяжелое вооружение, в том числе танки.

Напомним, в конце января Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине свои самолеты F-16, однако это возможно только в координации с НАТО.