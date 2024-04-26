Польша, Литва и Чехия вступили в битву за право называть старку своим национальным напитком. А что Беларусь?

Опубликовано: 26.04.2024 14:47 , Обновлено: 26.04.2024

Компании из Литвы и Чехии предложили признать недействительными охранные права на товарный знак по выпуску старки - крепкого алкогольного напитка, который получают путем старения ржаной водки. Сейчас права принадлежат польскому бренду Szczecińska Fabryka Wódek Starka.

Эта компания находится в состоянии банкротства, как отметил Business Insider со ссылкой на Gazeta Wyborcza (GW). По данным GW, сейчас одна пражская и одна вильнюсская компания хотят признать охранные права на товарные знаки Starka недействительными. К слову, они охраняются не только в Польше, но и на территории всего Европейского Союза, а также за его пределами (например, в Австралии).

“Szczecińska Fabryka Wódek Starka также принимает на постоянной основе меры, направленные на предотвращение регистрации товарных знаков с элементом Starka. Патентное ведомство Польши уже аннулировало шесть товарных знаков с элементом Starka”, — рассказал GW попечитель университета в Калише Мацей Каспжик.

По словам совладельца ликеро-водочного завода Sedina Starka в польском Щецине Себастьяна Войталака, старка - это “ржаной спирт двойной или тройной дистилляции, выдержанный в бочках, известный также в Беларуси и Украине”.

Пока производители из Чехии и Литвы пытаются добиться прав на выпуск старки, которую Польша определила в Европейском союзе как свой национальный напиток, Минский завод виноградных вин выпускает настойку горькую “Старка. Хюгге”, которую производители называют “легендарным белорусским спиртным напитком, известным еще с XV века”.

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Вообще же, старку производили кустарным способом (в помещичьих хозяйствах) в Польше, Литве, Беларуси, в Украине и в западных областях России. Спирт для этого напитка готовили путем двойной дистилляции перебродившего ржаного сусла в перегонном кубе. Для более приятного вкуса брали старые бочки, которые уже использовали для выдержки вина или портвейна.

С 1820-х годов на территории Беларуси ректификованный спирт стали делать в основном из картофеля. Картофельная водка стоила дешевле зерновой и была намного хуже качеством. Ее в основном пили крепостные крестьяне. А шляхта и аристократия предпочитали традиционную, выдержанную в бочке с добавлением трав зерновую водку. Напиток называли «старая водка» или сокращенно — «старка».

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