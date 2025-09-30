Польша и Франция объявили об "агонии" российской экономки. Что говорят в Москве?

Опубликовано: 30.09.2025 08:55 , Обновлено: 30.09.2025

В понедельник, 29 сентября, в Варшаве министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия, «задушенная военными усилиями, находится в состоянии агонии». По его словам, санкции ЕС и западных стран и боевые действия в Украине оказали серьезное давление на экономику РФ.

При этом глава МИД Франции заверил, выступая на встрече Веймарского треугольника в Варшаве, что Евросоюз готовит новый пакет “мощных санкций” против России, который впервые будет согласован с администрацией Дональда Трампа в США, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции.

“Она проигрывает в военном, экономическом и политическом отношении. Прошло три года, а Россия не добилась прогресса на фронте, в то время как ее гражданская экономика сейчас рушится из-за ресурсов, которые Путин вкладывает в военные действия. Это связано с эффективностью украинских вооруженных сил, уничтожающих логистические центры и энергетические объекты России, а также с санкциями, которые мы ввели и введем новые в координации с администрацией Трампа”, - заявил глава МИД Франции.

По его словам, новые меры будут включать полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года, а также санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний “Роснефть” и “Газпром нефть”.

Новый пакет европейских санкций также будет нацелен на так называемый “теневой флот” России, банки, сети обхода санкций, основанные на криптовалютах, и компании за пределами России, которые поддерживают военные усилия Москвы, особенно в нефтяном секторе.

А что говорят в Москве?

Власти России, однако, признавая проблемы, заверяют, что держат экономику под контролем. Ранее стало известно, что российское Министерство финансов внесло официальное предложение правительству поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта - с 20% до 22%, чтобы обеспечить финансирование сферы обороны и безопасности.

Всё это, как пояснили в Минфине, позволит дополнительно пополнить бюджет страны и “обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой”, а также гарантировать выплату денежного довольствия военнослужащим и оказать финансовую поддержку их семей, а также провести модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Минфин России предложил поднять налоги, чтобы финансировать армию

В свою очередь, президент Владимир Путин заявил ранее, что в Москва целенаправленно снижают темпы роста экономики РФ, чтобы снизить инфляцию.

«Что касается сползания с четырех с лишним процентов роста ВВП — это не сползание. Это целенаправленные действия, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности», — сказал Путин.

“Знаю, в некоторых отраслях ситуация непростая, и здесь сидящие люди тоже прекрасно понимают. Но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то, что на годы вперед”, - сказал он

“Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции”, - пообещал Путин.

[inf]Тем временем в России второй раз за год скорректировали дефицит федерального бюджета. Его подняли с 3,79 до 5,74 трлн российских рублей. В мае Минфин РФ повысил его с 1,173 до 3,792 триллиона российских рублей. Таким образом власти России подняли за год дефицит бюджета в 4,9 раза.[/inf]