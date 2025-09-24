Минфин России предложил поднять налоги, чтобы финансировать армию

Опубликовано: 24.09.2025 09:43 , Обновлено: 24.09.2025

Российское Министерство финансов внесло официальное предложение правительству поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта - с 20% до 22%, чтобы обеспечить финансирование сферы обороны и безопасности. Такое предложение содержится в законопроекте о федеральном бюджете на 2026 год, внесённом ведомством на рассмотрение правительства.

В случае, если правительство России поддержит предложение Минфина, НДС поднимут до 22% уже с 1 января 2026 года . При этом льготную ставку для социально значимых товаров предлагается сохранить на уровне 10%. Сейчас такая ставка применяется в отношении ряда продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных препаратов, а также печатных периодических изданий и книг.

[inf]Экономисты называют НДС “косвенным налогом”, поскольку он включается в итоговую стоимость товара или услуги. Следовательно, повышение этого налога всегда неизбежно приводит к удорожанию товара. Технически НДС в госбюджет уплачивает продавец, однако на деле эту сумму всегда закладывают в итоговую цену товара или услуги, поэтому фактически НДС оплачивает сам покупатель.[/inf]

Одновременно с этим российский Минфин предложил кратно понизить порог доходов предпринимателей для уплаты НДС - с нынешних 60 до 10 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предложило ввести новый налог и взимать по 5% с букмекерских ставок, а всю прибыль букмекерских контор обложить 25%-ным налогом.

Всё это, как пояснили в Минфине, позволит дополнительно пополнить бюджет страны и “обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой”, а также гарантировать выплату денежного довольствия военнослужащим и оказать финансовую поддержку их семей, а также провести модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов констатировал, что россияне стали жертвой появления в магазинах так называемой “стелсфляции”. Причем она возникла не на пустом месте, а в результате “шринкфляции” и “скимпфляции”, которые создали производители в РФ.

В Госдуме объявили, что «шринкфляция» и «скимпфляция» привели в России к «стелсфляции»