"Половины Польши не существовало бы" - В Варшаве разгорелся скандал из-за упавшей российской ракеты

Опубликовано: 16.05.2023 16:40 , Обновлено: 16.05.2023

Верховная контрольная палата Польши (ВКП) заявила, что расследует дело о ракете, найденной в лесу под Быдгощем. Как сообщил глава ВКП Мариан Банась, проверки будут проведены в Министерстве обороны и в ряде других гос ведомств.

“Ситуация очень чувствительная и опасная. Наша территория пострадала от российской ракеты, способной доставить ядерное оружие . Если бы что-то подобное произошло, половины Польши бы не существовало”, — сказал Банась в интервью Polsat News.

“Мы решили проверить, что именно произошло, как эта ракета нарушила наше воздушное пространство, пролетела пол-Польши, упала под Быдгощем. Более того - только через пять месяцев мы узнаем, что нечто подобное произошло. Нам нужно установить, кто несет за это ответственность и действительно ли мы в безопасности”, - заявил чиновник.

Напомним, что в конце апреля в лесу под Быдгощем в поле был обнаружен неопознанный военный объект. По выводам аналитиков, им оказалась российская ракета Х-55. Вероятно, она упала ещё в середине декабря.

Остается открытым вопрос, как получилось, что ракета влетела в воздушное пространство Польши и ее не нашли несколько месяцев. Сам премьер-министр Матеуш Моравецкий признался, что узнал об инциденте только в конце апреля.

В свою очередь, вице-премьер и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Томаш Пиотровски не выполнил свот обязанности и не проинформировал его об объекте. Сам генерал опубликовал обращение, в котором просил поляков «очень взвешивать эмоции в ближайшие дни, быть разумными в том, что мы делаем, не давать очень амбициозному и агрессивному противнику пищу, не разделяться»

Ранее Телеграф сообщил, что польская радиостанция RMF FM в среду, 10 мая утром, со ссылкой на выводы Технологического института ВВС Польши сообщила, что ранее обнаруженная под городом Быдгощ ракета — была выпущена россиянами. Впрочем, некоторые польские СМИ утверждают, что летела она через воздушное пространство Беларуси.

В Минобороны Беларуси данную информацию не комментировали.

В Польше упала российская ракета Х-55 — Польские СМИ